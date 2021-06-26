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Агент рассказал о будущем Новосельцева

26 Июня 2021, 13:19,

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев покидает «Сочи». Игрок уже определился с новым местом работы, об этом рассказал агент футболиста Иван Новосельцев в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«Из «Сочи» Иван уходит, мы уже определились с одним клубом и ведем диалог. Сможем назвать команду после подписания контракта», - заявил агент.

29-летний футболист защищал цвета сочинского коллектива с лета 2019 года. Контракт Ивана с южанами истекает 30 июня.

В минувшем сезоне чемпионата России Новосельцев провел 15 поединков и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Иван Новосельцев
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