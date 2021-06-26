ЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Мексики

Мексиканский защитник Сесар Монтес, выступающий у себя на родине за «Монтеррей», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом рапортует El Futbolero.

Источник рапортует, что интерес к 24-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА. Руководство «Монтеррея» готово расстаться с игроком, если за него предложат порядка девяти миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Мексики Монтес провел 33 встречи и отметился тремя результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2022 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в шесть миллионов евро.