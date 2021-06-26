Гогуа присоединится к ЦСКА на втором сборе

Защитник Седрик Гогуа возвращается в московский ЦСКА. Ивуарийский футболист присоединится к «армейскому» коллективу на втором тренировочном сборе. Об этом в интервью «Рейтингу Букмекеров» поведал агент Дмитрий Селюк.

«Седрик присоединится к ЦСКА на втором сборе. В первом сборе он не смог принять участия, ему делали визу. Но этот вопрос решен», - сказал агент.

Трудовой договор защитника со столичным клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Гогуа выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор». 29-летний африканец сыграл 22 матча, получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.