«Зенит» заинтересовался нападающим сборной Польши

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26 Июня 2021, 09:08,
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Петербургский «Зенит» может усилиться нападающим из чемпионата Польши. Как сообщает в твиттер-аккаунте инсайдер Janekx89, в поле зрения «сине-бело-голубых» попал форвард Якуб Шверчок, выступающий за команду «Пяст».
28-летний футболист является воспитанником «Краковии». В минувшем сезоне Шверчок провел 23 поединка в национальной чемпионате, отметившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
В составе сборной Польши форвард сыграл шесть поединков и забил один гол. Якуб попал в заявку национальной команды на Евро-2020, где принял участие в поединке против Швеции (2:3).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Якуб Шверчок
Ну прям топ Цн конечно. 28лет 3мн оценочная в Германии в не самом сильном клубе его не оценили теперь меняет клубы как перчатки. Зачем он Зениту? Только если денег отмыть