«Зенит» заинтересовался нападающим сборной Польши

Петербургский «Зенит» может усилиться нападающим из чемпионата Польши. Как сообщает в твиттер-аккаунте инсайдер Janekx89, в поле зрения «сине-бело-голубых» попал форвард Якуб Шверчок, выступающий за команду «Пяст».

28-летний футболист является воспитанником «Краковии». В минувшем сезоне Шверчок провел 23 поединка в национальной чемпионате, отметившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В составе сборной Польши форвард сыграл шесть поединков и забил один гол. Якуб попал в заявку национальной команды на Евро-2020, где принял участие в поединке против Швеции (2:3).