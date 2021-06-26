ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Зенит» заинтересовался нападающим сборной Польши

26 Июня 2021, 09:08,

Петербургский «Зенит» может усилиться нападающим из чемпионата Польши. Как сообщает в твиттер-аккаунте инсайдер Janekx89, в поле зрения «сине-бело-голубых» попал форвард Якуб Шверчок, выступающий за команду «Пяст».

28-летний футболист является воспитанником «Краковии». В минувшем сезоне Шверчок провел 23 поединка в национальной чемпионате, отметившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В составе сборной Польши форвард сыграл шесть поединков и забил один гол. Якуб попал в заявку национальной команды на Евро-2020, где принял участие в поединке против Швеции (2:3).

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Якуб Шверчок
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Evgen 86
26 Июня 2021, 09:25

Ну прям топ Цн конечно. 28лет 3мн оценочная в Германии в не самом сильном клубе его не оценили теперь меняет клубы как перчатки. Зачем он Зениту? Только если денег отмыть

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола