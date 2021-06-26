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«Спартак» мог потратить до 25 млн. евро на выплаты агентам при Каррере

26 Июня 2021, 00:03,

Из последних данных, которые приводит в своём расследовании телеграм-канал BlackMirror, следует, что выплаты «Спартака» агентам по различным сделкам во время тренерства Массимо Карреры могли достигнуть цифры свыше 25 миллионов евро, при тратах на игроков в 35 миллионов.

При этом показатель выплат сторонним лицам при тренере Валерии Карпине составляет порядка 14 миллионов евро.

Ранее, близкая к руководству московского клуба, Зарема Салихова уже сообщала, что Каррера мог потерять расположение раздевалки именно из-за сомнительных трансферных сделок.

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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Спартак Москва, Валерий Карпин, Массимо Каррера
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