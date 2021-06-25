Госдуме предложили законопроект о создании аналога Fan ID

В ближайшее время Государственная Дума будет рассматривать законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». В числе потенциальных нововведений – предоставление полномочий Правительству РФ для определения тех спортивных мероприятий, для посещения которых станет обязательным проход процедуры идентификации.

В рамках закона будет создано понятие о «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования», которое будет во многом похоже на электронный документ Fan ID. Его наличие станет необходимым условиям для посещения подобных спортивных событий, причем как для обычных зрителей, так и для всех иных участников мероприятия, включая официальных лиц, сообщает «Спорт-Экспресс».