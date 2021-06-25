Слуцкий: «В Голландии занимаются 20 тыс. детей, у нас — в пять раз меньше. Не нужно смотреть на размер страны»

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отличиях в воспитании футбольной молодежи в Европе и России, особенно отметив небольшое количество школьников, которые посещают занятия по футболу, по отношению к её размерам.

Слуцкий привел примеры из практики в Нидерландах, сравнив небольшой город Арнем и Волгоград, где, при большой разнице в населении, на занятия в группу пришло одинаковое число школьников – по полтысячи.

«В Голландии занимаются 20 тыс. детей, у нас — в пять раз меньше. Поэтому нужно смотреть не на размер страны, а на то, какие условия созданы для занятий», - резюмировал тренер для Sport24.