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«Нижний Новгород» продлил контракт с Сапетой

25 Июня 2021, 21:48,

«Нижний Новгород» продлил контракт с полузащитником Александром Сапетой.

«Я очень рад и душой, и сердцем, что остаюсь в «Нижнем». Большое спасибо за доверие и всестороннюю поддержку руководству клубу, нашим болельщикам, партнерам по команде», - цитирует Сапету пресс-служба нижегородцев.

31-летний российский полузащитник сыграл 36 матчей за «Нижний Новгород» во всех турнирах прошлого сезона, забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что «Нижний Новгород» впервые выступит в российской Премьер-лиге в новом сезоне, в первом матче нижегородцы на своём поле примут «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Нижний Новгород, Александр Сапета
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