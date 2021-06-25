«Нижний Новгород» продлил контракт с Сапетой

«Нижний Новгород» продлил контракт с полузащитником Александром Сапетой.

«Я очень рад и душой, и сердцем, что остаюсь в «Нижнем». Большое спасибо за доверие и всестороннюю поддержку руководству клубу, нашим болельщикам, партнерам по команде», - цитирует Сапету пресс-служба нижегородцев.

31-летний российский полузащитник сыграл 36 матчей за «Нижний Новгород» во всех турнирах прошлого сезона, забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

Напомним, что «Нижний Новгород» впервые выступит в российской Премьер-лиге в новом сезоне, в первом матче нижегородцы на своём поле примут «Сочи».