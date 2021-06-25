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Калинин: «После смены гражданства мне писали, угрожали. Я не знаю, почему народ у нас такой»

25 Июня 2021, 21:32,

Защитник «Ростова» Игорь Калинин рассказал о реакции общественности после смены украинского паспорта и переезда в Россию.

«От тех людей, с кем я общаюсь, не исходит негатива. Они не делят Россию и Украину. Не люблю эту тему. Для меня это два братских народа и делить их или считать врагами — неприемлемо для меня.

После смены гражданства мне писали, угрожали. Пускай пишут, если им заняться нечем. Для меня главное мнение моей семьи, моих родных и партнеров по команде. Из-за этого я и удалился из всех социальных сетей. Я не знаю, почему народ у нас такой», — рассказал новичок «Ростова» ютуб-каналу «ФАК.Подкаст».

Напомним, что на Украине Калинин играл за «Ильичёвец», «Зарю» и «Звезду». В январе 2015 года футболист был замешан в скандале с договорными матчами, после чего покинул луганскую «Зарю».

С 2017 года защитник выступал за российские команды, среди которых были «Волгарь», «Краснодар», «Рубин» и «Динамо» Москва.

В прошлом сезоне в составе «Урала» Калинин провел 22 матча в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру Владислав Стрельцов
Теги: Ростов, Чемпионат России, Украина, Игорь Калинин
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