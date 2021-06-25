В матче-открытии нового сезона РПЛ сыграют «Ростов» и «Динамо»

Стала известная дата первого матча нового сезона российской Премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, игра-открытие пройдёт на «Ростов Арене», где встретятся «Ростов» и «Динамо», матч запланирован на 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В субботу, 24 июля, «Химки» примут «Зенит», «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Рубин» в Казани сразится со «Спартаком».

На воскресенье, 25 июля, запланированы встречи между «Уралом» и «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Ахматом», ЦСКА и «Уфой». В понедельник же состоится заключительный матч тура, в котором «Нижний Новгород», дебютирующий в российской Премьер-лиге, примет «Сочи».