Роналду будет играть с Месси, сколько «Спартак» заплатил Кокорину, главный трансфер Моуринью – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, как Криштиану Роналду и Лионель Месси могут стать одноклубниками, сколько «Спартак» заплатил Александру Кокорину прошлым летом за подписание контракта, и какой громкий трансфер для «Ромы» задумал осуществить Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду будет играть с Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси в настоящий момент находятся в расположении своих сборных на континентальных турнирах, но слухи об их будущем на клубном уровне никуда не деваются. На неделе в СМИ появилась информация о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта задумал, казалось, невозможное – подписать Криштиану Роналду и создать звёздную связку португальца с Лионелем Месси. Для болельщиков было бы любопытно понаблюдать за Роналду и Месси в одной команде, хотя в воплощение такой задумки верится с трудом, согласитесь.

Мбаппе решил уйти из «ПСЖ»

Не отпускают слухи и Килиана Мбаппе. По последней информации, талантливый французский форвард всё-таки предпочитает покинуть «ПСЖ» этим летом. Якобы Мбаппе уже сообщил о своём решении руководителям клуба. Последние теперь должны принять решение – либо продавать Килиана и пополнять клубный бюджет солидной суммой, либо сохранять игрока на ближайший сезон и терять бесплатно через год. В «Реале» надеются, что парижане предпочтут заработать. Именно мадридский клуб остаётся главным претендентом на подписание Мбаппе.

Сколько «Спартак» заплатил Кокорину

Александр Кокорин уже достаточно давно не является футболистом «Спартака», но осуществление московским клубом этой сделки продолжает обсуждаться. Недавно была раскрыта сумма, которую «красно-белые» выплатили Кокорину в качестве подписного бонуса. Речь идёт о сумме в 4,023 миллиона евро. Для злопыхателей это очередной повод бросить камень в огород Шамиля Газизова, который осуществлял ту сделку в качестве генерального директора «Спартака».

«Манчестер Сити» сделал предложение по Кейну

После ухода Серхио Агуэро «Манчестер Сити» нужен нападающий, который мог бы в долгосрочной перспективе закрыть эту позицию. В качестве такого игрока Хосеп Гвардиола определил Гарри Кейна. На неделе появилась информация о том, что «горожане» уже сделали «Тоттенхэму» официальное предложение. Оно составляет 100 миллионов фунтов. Также манкунианцы предлагают «шпорам» включить в сделку одного или нескольких своих футболистов.

Главный трансфер Жозе Моуринью

Жозе Моуринью начинает новое приключение как главный тренер «Ромы». Если верить слухам, португальский специалист задумал совершить для своего нового клуба большой трансфер. Моуринью хочет пригласить в «Рому» оставшегося без клуба Серхио Рамоса. Португальский тренер и испанский футболист прекрасно знают друг друга по периоду совместной работы в «Реале». Впрочем, фаворитом на подписание Рамоса по-прежнему считается «ПСЖ». Парижане якобы предлагают Серхио отличные финансовые условия.