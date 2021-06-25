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Газзаев – о Дзюбе: «Стоячий футбол давно кончился везде, кроме РПЛ»

25 Июня 2021, 17:25,

Известный российский тренер Валерий Газзаев в интервью для «Спорт-Экспресса» ответил на вопросы по поводу неудачного выступления сборной на чемпионате Европы. Один из вопросов коснулся Артёма Дзюбы, а именно того, должен ли футболист продолжать получать вызовы в национальную команду.

«Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне», - поделился Газзаев своими мыслями касательно Дзюбы.

Напомним, Артём Дзюба в заключительном туре сезона Премьер-лиги четырежды поразил ворота «Тамбова», что позвонило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Сборная России бесславно завершила Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Валерий Газзаев
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