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​Тикнизян: «Счастлив, что остался в ЦСКА»

25 Июня 2021, 17:20,

Хавбек ЦСКА Наир Тикнизян высказался по поводу своего решения продолжить выступления за ЦСКА. Ходили слухи, что 22-летний футболист может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Переговоры были, но я понял, что хочу остаться в ЦСКА и с этим клубом добиваться хороших результатов. Счастлив, что принял такое решение», - высказался Тикнизян, добавив, что считает ЦСКА своим вторым домом. Слова футболиста приводятся на страницах официального сайта «армейцев».

Наир Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду «армейцев» полузащитник провёл 42 матча.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Наир Тикнизян
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