Форвард «Ривер Плейт» не хочет переезжать в Россию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Краснодару» интересен 25-летний форвард «Ривер Плейт» Карлос Борре. Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что несмотря на заинтересованность краснодарского клуба, вероятность перехода нападающего в стан «быков» на данный момент невелика.

У Борре нет недостатка в предложениях из топ-5 чемпионатов. Его хотят видеть у себя, в частности, «Сельта», «Эспаньол» и «Брайтон». Ранее колумбийцем интересовался «Лацио», однако после назначения Маурицио Сарри клуб поставил трансферы на паузу.

Чтобы постараться уговорить Борре, «Краснодару» нужно будет увеличить сумму, запрашиваемую окружением футболиста (2,5 миллиона евро за сезон) ещё на миллион.