​Всех игроков «Рубина» вакцинируют

На официальном сайте «Рубина» была размещена информация о том, что клуб принял решение вакцинировать «Спутником V» всех своих футболистов. Первый этап процедуры проходит в пятницу, 25 июня.

Ранее привиты от коронавирусной инфекции были представители тренерского штаба и персонала «Рубина».

В настоящий момент «Рубин» готовится к новому сезону. Команда Леонида Слуцкого выступит не только в чемпионате и Кубке России, но и в еврокубках. «Рубиновые» пробились в запускающийся третий клубный турнир УЕФА – Лигу конференций.

Добавим, что чемпионат России сезона 2021/2022 начнётся в пятницу, 23 июля.