«Спартак» отправился на сбор в Австрию

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25 Июня 2021, 11:55,
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Делегация московского «Спартака», в которую вошли 25 игроков, отправилась на тренировочный сбор в Австрию. Об этом рапортует пресс-служба столичного коллектива.
На сбор улетели следующие футболисты: Максименко, Ребров, Селихов, Айртон, Воропаев, Гапонов, Ещенко, Жиго, Кутепов, Литвинов, Маслов, Рассказов, Бакаев, Глушенков, Денисов, Игнатов, Ломовицкий, Мельников, Мирзов, Мозес, Тимофеев, Умяров, Хендрикс, Мелкадзе, Роша.
Зобнин, Соболев и Джикия, принимавшие участие в чемпионате Европы-2020, присоединится к «красно-белым» первого июля.
На тренировочном сборе подопечные Руя Витории проведут три спарринга.
По итогам сезона-2020/2021 «Спартак» финишировал на втором месте в Премьер-лиге, получив право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва