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«Спартак» отправился на сбор в Австрию

25 Июня 2021, 11:55,

Делегация московского «Спартака», в которую вошли 25 игроков, отправилась на тренировочный сбор в Австрию. Об этом рапортует пресс-служба столичного коллектива.

На сбор улетели следующие футболисты: Максименко, Ребров, Селихов, Айртон, Воропаев, Гапонов, Ещенко, Жиго, Кутепов, Литвинов, Маслов, Рассказов, Бакаев, Глушенков, Денисов, Игнатов, Ломовицкий, Мельников, Мирзов, Мозес, Тимофеев, Умяров, Хендрикс, Мелкадзе, Роша.

Зобнин, Соболев и Джикия, принимавшие участие в чемпионате Европы-2020, присоединится к «красно-белым» первого июля.

На тренировочном сборе подопечные Руя Витории проведут три спарринга.

По итогам сезона-2020/2021 «Спартак» финишировал на втором месте в Премьер-лиге, получив право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва
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