«Краснодар» хочет подписать нападающего «Ривер Плейта»

Форвард Рафаэль Карлос Борре, выступающий в чемпионате Аргентины за «Ривер Плейт», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах 25-летнего форварда проявляет «Краснодар». Стоит отметить, что трудовое соглашение Рафаэля истекает этим летом, поэтому краснодарцам он может достаться совершенно бесплатно.

Сам футболист уже озвучил свои условия потенциальным работодателям. Борре хочет подписать контракт на четыре года с зарплатой в размере 2,5 миллиона евро.

В составе «Ривер Плейта» нападающий сыграл 149 поединков и отметился 56 забитыми мячами.