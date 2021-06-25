Слуцкий оценил дебют Хакшабановича за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют полузащитника Сеада Хакшабановича за казанский клуб в матче против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Он сыграл свои эпизоды, попал в перекладину, был достаточно активен. Но это его первая игра и в такую жару, такой не очень динамичный футбол», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

22-летний полузащитник сборной Черногории перешёл в «Рубин» из «Норчёпинга», сумма трансфера составила порядка шести миллионов евро.

Отметим, что Хакшабанович имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он за несколько лет провёл лишь два матча за основную команду «Вест Хэма», но голевыми действиями не отметился.