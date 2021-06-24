Сантос: «Цель «Зенита» - завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о целях на следующий сезон.

«Цель — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами», - цитирует Сантоса пресс-служба питерцев.

27-лентий бразилец сыграл 34 матча за «Зенит» во всех турнирах прошлого сезона, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач. Контракт Сантоса с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В первом матче сезона «Зенит» в рамках за Суперкубок России сыграет с «Локомотивом», матч запланирован на 17 июля.