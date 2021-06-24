Защитник Иван Темников покинул «Нижний Новгород».

«Я провел отличные сезоны в «Нижнем Новгороде», а прошлый и вовсе можно назвать незабываемым. Город и команда навсегда останутся в моем сердце», - цитирует российского футболиста пресс-служба нижегородского клуба.

32-летний защитник сыграл 34 матча за «Нижний Новгород» во всех турнирах прошлого сезона и записал на свой счёт шесть голевых передач. Предыдущим клубом Темникова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2016 по 2019 год, а затем покинул его на правах свободного агента.

В новом сезоне нижегородцы выступят в РПЛ.