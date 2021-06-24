«Вест Хэм» может отказаться от приобретения Крала

Переход Алекса Крала из московского «Спартака» в «Вест Хэм» может сорваться из-за неубедительной, по мнению англичан, игры футболиста сборной Чехии на чемпионате Европы, сообщает издание The Athletic. По мнению источника, англичане намерены обратить свое внимание на другие кандидатуры для усиления линии полузащиты.

СМИ уже полгода активно сватают Алекса Крала именно в лондонский «Вест Хэм», но даже если в итоге англичане откажутся от покупки чешского футболиста, вероятнее всего, он все равно покинет «Спартак». Крал неоднократно заявлял прессе о том, что хочет играть в клубе из топ-5 европейских лиг.

На текущем чемпионате Европы футболист провел на поле в общей сложности всего 120 минут, лишь один раз выйдя в стартовом составе.