Слуцкий – о победе над «Нижним Новгородом»: «Есть определенные выводы, но я их лучше оставлю при себе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе над «Нижним Новгородом» (2:1).

«Есть определенные выводы, но я их лучше оставлю при себе. Они текущие, не глобальные, это та ситуация, когда ты постоянно анализируешь и получаешь какую-то новую информацию», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Стоит отметить, что чемпионат России начинается уже через месяц, в первом туре подопечные Леонида Слуцкого примут на своем поле московский «Спартак».

В прошлом сезоне казанский клуб занял четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и выступит в Лиге Европы.