​Газизов объяснил, почему «Уфа» и «Спартак» не договорились по переходу Урунова

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24 Июня 2021, 17:23,
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Стало известно, что «Уфа» не будет выкупать у «Спартака» контракт полузащитника Остона Урунова. Шамиль Газизов, занимающий в уфимском клубе должность генерального директора, дал комментарий по этой ситуации.
«Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%», - объяснил Газизов сложившуюся ситуацию. Слова гендиректора уфимцев приводит sport24.
Напомним, что Остон Урунов отправился в «Уфу» зимой на правах аренды. Ранее полузащитник так и не смог заиграть за «Спартак». Будучи игроком московского клуба, Урунов запомнился только нашумевшим фото с дорогими покупками.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Уфа, Шамиль Газизов, Остон Урунов