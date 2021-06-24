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​«Уфа» отказалась от покупки Урунова у «Спартака»

24 Июня 2021, 16:49,

«Уфа» отказалась выкупать полузащитника Остона Урунова у «Спартака». Об этом рассказал Шамиль Газизов, который занимает должность генерального директора уфимского клуба.

По словам Газизова, которые приводит ТАСС, «Уфа» вышла из сделки по Урунову, поскольку клуб не договорился со «Спартаком» по времени и способу оплаты трансфера футболиста.

Напомним, что Остон Урунов переходил из «Уфы» в «Спартак», когда Шамиль Газизов работал гендиректором в московском клубе. Заиграть за «красно-белых» Урунов так и не смог, и в зимнее трансферное окно он отправился на правах аренды в «Уфу».

Авторитетные портал transfermarkt оценивает 20-летнего Остона Урунова в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Уфа, Остон Урунов
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Комментарии (1)
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0
jUMPER
24 Июня 2021, 17:53

хытрий башкир кинул хфермерская козяиства на ржавый гвоздик с перспективным уруновым...))) главнои помог уфе...)))

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