​«Ахмат» будет судиться с Google

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24 Июня 2021, 14:24,
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Московский арбитражный суд накануне зарегистрировал иск футбольного клуба «Ахмат» к корпорации Google. Соответствующая информация была размещена в электронной картотеке.
Стоит напомнить, что в конце прошлого года «Ахмат» был внесён в санкционный список Минфином США. На фоне этого Google заблокировала клубный канал грозненцев в YouTube.
На официальном сайте «Ахмата» говорится о том, что клуб требует от Google снятия блокировки YouTube-канала. Санкции против спортивного клуба грозненцы называют неправовым методом политического давления.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что спорт должен находиться вне политики.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ахмат