​«Ахмат» будет судиться с Google

Московский арбитражный суд накануне зарегистрировал иск футбольного клуба «Ахмат» к корпорации Google. Соответствующая информация была размещена в электронной картотеке.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года «Ахмат» был внесён в санкционный список Минфином США. На фоне этого Google заблокировала клубный канал грозненцев в YouTube.

На официальном сайте «Ахмата» говорится о том, что клуб требует от Google снятия блокировки YouTube-канала. Санкции против спортивного клуба грозненцы называют неправовым методом политического давления.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отметил, что спорт должен находиться вне политики.