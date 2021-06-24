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Ломовицкий: «После возвращения Промес играл за «Спартак» не так ярко, как раньше, но он топовый»

24 Июня 2021, 13:15,

Хавбек московского «Спартака» Александр Ломовицкий высказался о своем одноклубнике Куинси Промесе.

«После возвращения Промес играл не так ярко, как раньше, когда рвал РПЛ, но он топовый. Конкуренция с Промесом? В конкуренции ты прогрессируешь. Я готов», - передает слова футболиста издание Sport24.

Промес вернулся в стан «красно-белых» из амстердамского «Аякса» зимой 2021 года. Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2024 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги голландец провел 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

На счету Ломовицкого два гола и два ассиста в 18 поединках за «Спартак» в сезоне-2020/2021.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Куинси Промес, Александр Ломовицкий
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