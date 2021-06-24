«Уфа» арендовала полузащитника «Ростова»

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24 Июня 2021, 12:26,
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Хавбек «Ростова» Александр Саплинов продолжит карьеру в «Уфе». Об этом рапортует клубная пресс-служба.
23-летний полузащитник перебрался в уфимский коллектив на правах аренды до конца следующего сезона.
В прошлом сезоне чемпионата России Александр провел четыре поединка, отметившись одним забитым мячом.
Добавим, что «Уфа» заняла 13 место в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ростов, Уфа, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Александр Саплинов