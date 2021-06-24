Мевля покидает «Сочи»

Защитник Миха Мевля покинет «Сочи» в текущее трансферное окно. Об этом рассказал агент футболиста Евгений Новиков.

«Все варианты, которые рассматривает Миха - в Европе, в Турции. В «Сочи» он точно не остается, переговоры закончены. Мы ищем более оптимальные варианты», - приводит слова 31-летнего словенского игрока издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги Мевля провел 29 поединков, забил три гола и получил четыре желтые карточки.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России сочинский коллектив занял пятое место в турнирной таблице и получил путевку в еврокубки.