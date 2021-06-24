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Алексей Березуцкий: «На сборах сложилось лучше, чем мы предполагали»

24 Июня 2021, 11:38,

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «Винер-Нойштадтом» (3:1), молодых игроках и нагрузках на сборе.

- Пусть неофициальный, но первый ваш матч. Расскажите, пожалуйста, вы когда-нибудь вообще ожидали, что будете тренировать? Может быть, в бытность игроком?

- Это вообще логичное развитие событий, но после того, как я поступил в Высшую школу тренеров и хотел получать лицензию, то понимал, что я хочу рано или поздно начинать тренировать.

- А когда были игроком, еще не задумывались?

- Игроком… Когда ты молодой, о чем ты задумываешься? Никто молодой, скажем так, дальше трех дней не думает, а естественно, когда я уже был взрослый игрок, об этом думал, а когда был молодой, естественно, нет.

- Можно  тогда пару комментариев по матчу?

- Хорошо подвигались, жарко, да. В общем-то ничего большего от этого матча не ждали, хотели просто посмотреть, как ребята выглядят. Мы матч играли под нагрузкой, подвигались - самое главное, все остальное сейчас совершенно неважно.

- Состав выбирался тоже исходя из распределения нагрузок?

- Так, кости подкинул, и так получилось.

- Что вы молодым можете сказать и Галояну, который у вас на просмотре?

- Не хочу хвалить молодых игроков, потому что, наверное, не стоит это делать раньше времени. Но, наверное, из того что я сказал, плюс-минус, можно сделать вывод.

- Что может сказать в целом по сбору? Все по плану идет? Расскажите болельщикам про игроков, атмосферу, обстановку, подготовку к сезону.

- Да, все отлично. Даже наоборот. Сложилось лучше, чем мы предполагали, потому что здесь жарко, прямо очень жарко. Но как оказалось, в Москве еще жарче, поэтому нам повезло. Это большой плюс. Естественно, все идет по плану, работаем, готовимся, в первую очередь думаем о физической готовности игроков, ни о чем больше.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий
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