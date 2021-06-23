В сети появились детали контракта Газизова со «Спартаком»

Телеграм-канал «Black Mirror» обнародовал часть контракта «Спартака» с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым. В нем указана зарплата функционера в размере 6,65 млн рублей в месяц, а также бонусы. Выход в групповой этап Лиги чемпионов - 100 млн рублей, Лиги Европы - 30 млн рублей, а чемпионство - 50 млн рублей.

- Я не смотрю на эти сливы, я знаю свой договор. Кому это нужно? Все же ясно, - заявил Газизов «Спорт-Экспрессу».

При этом экс-гендиректор «Спартака» отказался обсуждать размер бонусов за выход в Лигу чемпионов, сославшись на то, что это его личные отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном.