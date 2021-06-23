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В сети появились детали контракта Газизова со «Спартаком»

23 Июня 2021, 18:33,

Телеграм-канал «Black Mirror» обнародовал часть контракта «Спартака» с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым. В нем указана зарплата функционера в размере 6,65 млн рублей в месяц, а также бонусы. Выход в групповой этап Лиги чемпионов - 100 млн рублей, Лиги Европы - 30 млн рублей, а чемпионство - 50 млн рублей.

- Я не смотрю на эти сливы, я знаю свой договор. Кому это нужно? Все же ясно, - заявил Газизов «Спорт-Экспрессу».

При этом экс-гендиректор «Спартака» отказался обсуждать размер бонусов за выход в Лигу чемпионов, сославшись на то, что это его личные отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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