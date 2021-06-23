Пономарёв: «Состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют уровню»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв резко раскритиковал действия руководства «армейцев», которые решили оставить текущий состав команды и отказались от усиления. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ветеран уверен, что «состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют уровню», а команда будет бороться в лучшем случае за попадание в пятерку, при этом выход в еврокубки «будет большой удачей».

Что касается подписания контрактов с Антоном Заболотным и Максима Мухина, Пономарёв не верит, что они внесут серьезный вклад в игру ЦСКА. К тому же, по его мнению, Алексей Березуцкий просто не готов к работе главным тренером.