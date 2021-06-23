Агент Жиго прокомментировал возможность получения игроком российского гражданства

Ввиду постоянных проблем в сборной России с качественными центральными защитниками в футбольных кругах обсуждается идея натурализации защитника «Спартака» Самюэля Жиго. 27-летний француз играет за столичный московский клуб вот уже три года, при этом не заигран в национальной сборной своей страны и имеет мало шансов на дебютный вызов в команду.

- Все разговоры о том, что Самюэль может получить российское гражданство, - неправда. Клуб с нами не обсуждал этот вопрос, - заявил агент Жиго Мохамед Беншенафи.

Трансферная стоимость Жиго оценивается в 11 млн евро, его контракт рассчитан еще один сезон. В прошлом футбольном году Самюэль Жиго забил три гола в 27 матчах.