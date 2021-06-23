«Ахмат» арендовал у «Локомотива» Лысцова

Грозненский «Ахмат» в соцсетях объявил об аренде защитника «Локомотива» Виталия Лысцова, который проведет один сезон под руководством Андрея Талалаева. 25-летний игрок получил в клубе пятый номер и приступает к подготовке к новому сезону на сборах «Ахмата» в Новогорске.

Лысцов провел прошлый сезон в «Локомотиве» и шесть раз выходил на поле. Также воспитанник «железнодорожников» успел поиграть в «Униане Лейрии», второй команде «Бенфики» и «Тонделе». В 2019 году Лысцов вернулся в Россию и провел один сезон в «Крыльях Советов». Также в свое время футболист поиграл во всех юношеских и молодежных сборных России.