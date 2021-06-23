Кутепов: «Витория уже старается по-русски говорить»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов настроен бороться за место в составе под руководством нового главного тренера Руя Витории. Игрок отмечает, что в первые дни сбора «идет процесс притирки», а наставник «уже старается по-русски говорить».

Что касается опыта игры в нападении, Кутепов считает, что он вряд ли ему пригодится. Так же в интервью Sport24 футболист добавил, что не ведет переговоры с менеджментом о новом контракте и не думает об уходе в аренду в поисках игровой практики.

Илье Кутепову 27 лет, он защищает цвета «Спартака» с 2016 года, а текущее соглашение с клубом рассчитано еще на сезон.