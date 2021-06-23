«Арсенал» объявил об уходе Нигматуллина

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23 Июня 2021, 13:29,
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Вратарь Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Стороны завершили сотрудничество в связи с истечением срока трудового договора.
Тульский клуб поблагодарил 30-летнего голкипера за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, что Нигматуллин пополнил ряды «Арсенала» в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне чемпионата России Артур провел девять матчей за «оружейников», в которых пропустил 15 мячей.
По итогам минувшего розыгрыша РПЛ тульский клуб занял 14 место, сохранив прописку в элитном дивизионе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Тула, Артур Нигматуллин