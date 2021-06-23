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«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером

23 Июня 2021, 13:21,

Самарские «Крылья Советов» договорились о пролонгации сотрудничества с наставником команды Игорем Осинькиным. Как информирует клубная пресс-служба, стороны подписали новый трехлетний трудовой договор.

«Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов. Это оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне», - приводит слова специалиста официальный сайт самарского клуба.

Напомним, что Осинькин занимает пост рулевого «Крыльев Советов» с лета минувшего года. По итогам сезона-2020/2021 первенства ФНЛ самарский коллектив завоевал путевку в элитный дивизион российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин
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