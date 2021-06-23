Гинер объяснил отставку Олича

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23 Июня 2021, 11:56,
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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался об отставке хорватского специалиста Ивицы Олича с поста главного тренера команды.
«Мы обсудили некоторые вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера», - рассказал президент в интервью клубной пресс-службе.
Олич возглавил ЦСКА в концовке сезона, сменив у руля команды Виктора Ганчаренко. Под руководством хорватского тренера ЦСКА финишировал на шестом месте в чемпионате России.
После ухода Олича исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Березуцкий.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Евгений Гинер, Ивица Олич