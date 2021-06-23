Гинер рассказал, усилится ли ЦСКА этим летом

Московский ЦСКА вряд ли станет усиливаться новыми футболистами в летнее трансферное окно. Об этом рассказал президент «армейцев» Евгений Гинер.

«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав. Не думаю, что будут какие-то трансферы», - поведал руководитель в интервью клубному ТВ.

По итогам минувшего сезона московский коллектив финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» впервые за долгое время не сыграют в еврокубках.

По окончании сезона пост главного тренера команды покинул хорват Ивица Олич. И. о. наставника был назначен бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий.