Гинер рассказал, усилится ли ЦСКА этим летом

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23 Июня 2021, 11:40,
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Московский ЦСКА вряд ли станет усиливаться новыми футболистами в летнее трансферное окно. Об этом рассказал президент «армейцев» Евгений Гинер.
«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав. Не думаю, что будут какие-то трансферы», - поведал руководитель в интервью клубному ТВ.
По итогам минувшего сезона московский коллектив финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» впервые за долгое время не сыграют в еврокубках.
По окончании сезона пост главного тренера команды покинул хорват Ивица Олич. И. о. наставника был назначен бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Евгений Гинер
Ну да, есть же Березуцкий, гений тренерской мысли)))