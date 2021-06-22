«Химки» объявили о переходе новичка, упомянув Ибрагимовича

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22 Июня 2021, 23:45,
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Подмосковные «Химки» объявили о подписании контракта с полузащитником Бесардом Сабовичем. 23-летний швед достался бесплатно представителям РПЛ и, по данным клубной пресс-службы, уже работает с командой, готовясь к новому сезону в Кратово.
Хавбек ранее полгода играл в «Кайсериспоре», а до того не покидал пределы Швеции - «Юргорден», «Броммапойкарна», «Далкурд» и «Мёльббю». Трансферная стоимость игрока оценивается в полмиллиона евро.
Пресс-служба «Химок» креативно подошла к анонсу новичка, упомянув имя другого шведа, форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
+1— ФК «Химки» (@fc_khimki) June 22, 2021
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Välkommen, Sabo!
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Сорри, Ибра, в следующий раз... pic.twitter.com/V7A9iUrQzG
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Бесард Сабович