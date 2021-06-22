«Химки» объявили о переходе новичка, упомянув Ибрагимовича

Подмосковные «Химки» объявили о подписании контракта с полузащитником Бесардом Сабовичем. 23-летний швед достался бесплатно представителям РПЛ и, по данным клубной пресс-службы, уже работает с командой, готовясь к новому сезону в Кратово.

Хавбек ранее полгода играл в «Кайсериспоре», а до того не покидал пределы Швеции - «Юргорден», «Броммапойкарна», «Далкурд» и «Мёльббю». Трансферная стоимость игрока оценивается в полмиллиона евро.

Пресс-служба «Химок» креативно подошла к анонсу новичка, упомянув имя другого шведа, форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.