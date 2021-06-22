Олич рассказал об уходе из ЦСКА

Экс-рулевой ЦСКА Ивица Олич дал комментарий местным СМИ по поводу ухода из «армейского» клуба.

- У нас сложилось разное видение на то, как должна развиваться команда, - заявил бывший форвард и тренер ЦСКА Sportske Novosti.

Олич отметил, что было принято совместное решение с менеджментом клуба о прекращении работы. Также он сожалеет о том, что это случилось перед самым стартом подготовки команды к сезону, а не раньше. Иначе ЦСКА получил бы время на поиски нового наставника, а сам Олич мог остаться с тренерским штабом национальной команды Хорватии на чемпионате Европы.

Напомним, что Олича в ЦСКА заменил Алексей Березуцкий.