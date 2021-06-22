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Лаксальт: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

22 Июня 2021, 18:57,

Новичок московского «Динамо» Диего Лаксальт дал первый комментарий после перехода из «Милана».

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня», - приводит слова уругвайца клубная пресс-служба.

Лаксальт добавил, что этим летом вел переговоры и с другими клубами, но «Динамо» подкупило его большой заинтересованностью.

Российские клубы не один год интересовались уругвайцем. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан на три сезона с опцией продления на год.

В прошлом сезоне Лаксальт выиграл Кубок Шотландии, играя в «Селтике».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Диего Лаксальт
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