Лаксальт: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

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22 Июня 2021, 18:57,
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Новичок московского «Динамо» Диего Лаксальт дал первый комментарий после перехода из «Милана».
«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня», - приводит слова уругвайца клубная пресс-служба.
Лаксальт добавил, что этим летом вел переговоры и с другими клубами, но «Динамо» подкупило его большой заинтересованностью.
Российские клубы не один год интересовались уругвайцем. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан на три сезона с опцией продления на год.
В прошлом сезоне Лаксальт выиграл Кубок Шотландии, играя в «Селтике».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Москва, Диего Лаксальт