Лаксальт: «Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб»

Новичок московского «Динамо» Диего Лаксальт дал первый комментарий после перехода из «Милана».

«Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня», - приводит слова уругвайца клубная пресс-служба.

Лаксальт добавил, что этим летом вел переговоры и с другими клубами, но «Динамо» подкупило его большой заинтересованностью.

Российские клубы не один год интересовались уругвайцем. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан на три сезона с опцией продления на год.

В прошлом сезоне Лаксальт выиграл Кубок Шотландии, играя в «Селтике».