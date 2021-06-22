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«Динамо» подписало контракт с Лаксальтом

22 Июня 2021, 18:10,

Московское «Динамо» объявило о подписании трёхлетнего контракта с 28-летним левым защитником «Милана» Диего Лаксальтом. В социальных сетях клуба «бело-голубые» разместили рисунок уругвайца в динамовской форме и с поднятым вверх большим пальцем. Позже появилось приветственное сообщение в адрес новичка.

Предполагается, что за Лаксальта заплатили «Милану» около 3,5 млн евро, а заработная плата игрока составит около 1,3 млн евро.

Напомним, что уругваец не один год был «на карандаше» скаутов российских клубов, но переезжает в Россиию только сейчас.

Ранее он играл в «Дефенсор Спортинг», «Интере», «Болонье», «Эмполи», «Дженоа», «Торино» и «Селтике».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Лаксальт, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, милан Милан
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