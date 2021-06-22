Совет директоров «Спартака» публично отреагировал на критику Салиховой

Совет директоров «Спартака» выступил с заявлением по поводу слов Заремы Салиховой, которая нещадно критикует действия менеджмента клуба.

- Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по ее собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе, - говорится в заявлении «красно-белых». Там же находится призыв расценивать слова госпожи Салиховой как мнение частного лица.

Напомним, что гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна неоднократно нелестно высказывалась о нынешних и прошлых руководителях московского клуба.