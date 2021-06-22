Розье не получал от «Спартака» предложения

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22 Июня 2021, 14:40,
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Агент правого защитника лиссабонского «Спортинга» Валентина Розье, Никлас Деузи, рассказал, что позиция его клиента не изменилась. Он по-прежнему не рассматривает предложения из России. При этом представитель футболиста опроверг интерес от «Спартака».
По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» действительно не делал попыток подписать Розье, в отличие от «Динамо», которое пристально за ним наблюдало.
В итоге же, в ближайшее время защитник должен подписать контракт с «Марселем». Все условия почти согласованы.
Прошлый сезон 24-летний француз провел в «Бешикташе» на правах аренды (37 матчей, 3 гола и 7 результативных передач).
Сергей Румянцев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Валентин Розье, Никлас Деузи