Розье не получал от «Спартака» предложения

Агент правого защитника лиссабонского «Спортинга» Валентина Розье, Никлас Деузи, рассказал, что позиция его клиента не изменилась. Он по-прежнему не рассматривает предложения из России. При этом представитель футболиста опроверг интерес от «Спартака».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» действительно не делал попыток подписать Розье, в отличие от «Динамо», которое пристально за ним наблюдало.

В итоге же, в ближайшее время защитник должен подписать контракт с «Марселем». Все условия почти согласованы.

Прошлый сезон 24-летний француз провел в «Бешикташе» на правах аренды (37 матчей, 3 гола и 7 результативных передач).

Сергей Румянцев.