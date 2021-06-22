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Клуб Серии А проявляет интерес к нападающему ЦСКА

22 Июня 2021, 08:24,

Форвард Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может задержаться в итальянском чемпионате. Об этом рапортует Tuttobolognaweb.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 22-летнего аргентинского футболиста проявляет «Болонья».

Напомним, что в зимнее трансферное окно Адольфо перебрался на правах аренды в «Беневенто». Нападающий принял участие в 15 поединках и отметился двумя забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

По итогам минувшего сезоне «Болонья» финишировала на 12 месте в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Болонья, Трансферы футбола - лето 2021, Адольфо Гайч
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