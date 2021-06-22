Новое тайное оружие «Спартака» - пиар-проект «Зарема»

Зарема Салихова продолжает взрывать футбольное медиапространство России. На этот раз подруга Леонида Федуна «зажгла» у Ксении Собчак. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о происходящем.

Конец весны и начало лета 2021 года в российском футболе подходит под знаком Заремы Салиховой. Подруга владельца «Спартака» Леонида Федуна каждый день создаёт новый новостной повод, активно ведя свой Telegram-канал. В итоге уже ни дня не проходит, чтобы спортивные СМИ не дали какую-то заметку со ссылкой на Зарему. Теперь она вышла на новый уровень, оказавшись на YouTube-канале Ксении Собчак.

На самом деле это очень интересный процесс, который всё больше начинает напоминать срежиссированную игру. Сама Зарема (учитывая, что она так именует свой канал, позволю называть по имени дальше) не раз подчеркивала, что знает толк в пиаре. Поспорить с этим можно. На «телегу» Заремы подписано уже более 30 000 человек. Это больше, чем на большинство спортивных журналистов, а ведь Зарема стартовала позже.

Поход к Собчак – очередной шаг в этой прекрасной пиар-кампании. Самое интересное в этом – как вообще интервью состоялось. YoTube-канал Собчак – это бизнес-проект, автору которого надо зарабатывать на контенте. Разговор с ТАТУ посмотрели 6,3 миллион раз, Сергея Полунина – 1 миллион. Откровенно говоря, странно, что следующей в этом списке стала Зарема. Для большинства людей, кто не следит за футболом, она точно никому не интересна. Подруга (даже не жена) одного из многочисленных миллиардеров России. При этом сама Зарема подчеркнула, что выпуск был записан в день финала Лиги чемпионов, то есть в то время, когда она была менее раскручена. В общем, вряд ли Собчак этим выпуском порадует рекламодателей, но и не верится в то, что это благотворительность со стороны известной блогерши.

Помимо прочего, надо понимать, что поход к Собчак – это попытка Заремы выйти за пределы футбольной тусовки. Либо наоборот – возможность привлечь в футбол дополнительную аудиторию.

Embed from Getty Images

Саму суть интервью обсуждать нет смысла. Зарема уже приучила к довольно громким и неполиткорректным заявлениям. Она в своём «Телеграме», как самый обычный поклонник «Спартака» и пользователь интернета, оскорбляет ЦСКА и «Зенит», сетует на судейство и атакует комментатора «Матч ТВ».

Вот и у Собчак она предстала такой же прямолинейной, делающей вид, что говорит то, что думает. Тем не менее Зарема уж точно неглупая женщина, и её слова, которые у некоторых вызывают желание схватиться за голову, явно продуманы и нацелены на достижение задач. И даже фраза, что Федун мог ей предложить только деньги – это прямота, которую сложно оспаривать. Действительно, было бы смешно слышать типичные в таких ситуациях разговоры про харизму. Зато таким ответом Зарема сразу заткнула хейтеров. Ну, а чем её можно зацепить? Вот и про Playboy она говорит спокойно, а не списывает на ошибки молодости.

Главный вопрос – зачем вся эта пиар-кампания? Очевидно, что сейчас Зарема своей активностью полностью перевела повестку «Спартака» с команды на себя. Она может ёрничать в отношении Руй Витории, но факт в том, что он может спокойно и в тишине работать с командой. Едва ли был хоть один тренер в современной истории клуба, который начинал работу без пристального внимания к каждому своему шагу. Зарема атакует Попова. Зато сейчас почти нет слухов о возможных новичках «Спартака», потому что пресса свои клики набирает на этом конфликте. Это явно помогает Попову спокойно работать. Так или иначе, но Зарема по заветам Моуринью отвела удар от команды, взяв его на себя, что должно помочь «красно-белым».

Вероятно, Зареме готовят плацдарм и для того, чтобы она реально руководила клубом. Леониду Федуну 65 лет, и ему уже пора задумываться о том, что будет после него. К владельцу можно относиться по-разному, но в «Спартак» он вложился серьёзно, и наверняка ему хотелось бы передать клуб в семейные руки. Дети от первого брака интереса к футболу не проявляют, а от второго – слишком юны. В этой ситуации Зарема выглядит более логичным наследником.

Мысли, которые высказываются в Telegram-канале Заремы, далеко не глупые. Пока её воспринимают несерьёзно – она просто подруга владельца, которая раздевалась в Playboy. Однако «телега», интервью Собчак призваны изменить имидж Заремы – и это работает. Она постепенно завоёвывает сердца поклонников «красно-белых», а поток новостей отправляет в поисковиках те самые снимки далеко подальше.

Так или иначе, Зарема – это тайное оружие «Спартака». Пока не совсем понятно, как оно будет стрелять, и будет ли вообще. Однако очевидно, что этот проект выстраивается для какой-то цели. Наверное, в ближайшее время надо ждать следующего хода от Заремы. Не стоит удивляться, если она займёт пост в какой-то спортивной или околоспортивной организации. Очевидно, что в «телеге» Зареме уже тесно.

Андрей Центров