​Гулиев стал игроком тульского «Арсенала»

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21 Июня 2021, 18:17,
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Тульский «Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Аяза Гулиева. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на два ближайших сезона.
Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». В первой команде как следует себя проявить полузащитник не смог из-за проблем с дисциплиной. Весной Гулиев расторг свой контракт с «красно-белыми».
Помимо «Спартака», Аяз Гулиев также выступал за «Анжи» и «Ростов».
До старта нового чемпионата России остаётся чуть больше месяца. В стартовом туре тульский «Арсенал» будет играть против «Локомотива».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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