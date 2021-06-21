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​Гулиев стал игроком тульского «Арсенала»

21 Июня 2021, 18:17,

Тульский «Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Аяза Гулиева. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на два ближайших сезона.

Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». В первой команде как следует себя проявить полузащитник не смог из-за проблем с дисциплиной. Весной Гулиев расторг свой контракт с «красно-белыми».

Помимо «Спартака», Аяз Гулиев также выступал за «Анжи» и «Ростов».

До старта нового чемпионата России остаётся чуть больше месяца. В стартовом туре тульский «Арсенал» будет играть против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Тула, Трансферы футбола - лето 2021, Аяз Гулиев, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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