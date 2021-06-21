​Гулиев стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Аяза Гулиева. 24-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на два ближайших сезона.

Аяз Гулиев является воспитанником «Спартака». В первой команде как следует себя проявить полузащитник не смог из-за проблем с дисциплиной. Весной Гулиев расторг свой контракт с «красно-белыми».

Помимо «Спартака», Аяз Гулиев также выступал за «Анжи» и «Ростов».

До старта нового чемпионата России остаётся чуть больше месяца. В стартовом туре тульский «Арсенал» будет играть против «Локомотива».