«Продолжаем терпеть убытки»: Московские клубы просят пересмотреть ограничения пропускной способности стадионов

Московские клубы, которые выступают в Премьер-лиге, выступили с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и главе РФС Александру Дюкову. Клубы предлагают рассмотреть возможность допуска на стадионы вакцинированных фанатов и фанатов с высоким уровнем антител сверх квоты. Об этом сообщает ТАСС.

Владелец «Спартака» Леонид Федун в письме подчёркивает, что клубы РПЛ столкнулись с той же ситуацией, с которой в пандемию сталкивается большинство предприятий. Клубы продолжают терять убытки, пытаясь при этом сохранить уровень финансирования на прежнем уровне.

Чемпионат России сезона 2021/2022 стартует в пятницу, 23 июля.