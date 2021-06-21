«Продолжаем терпеть убытки»: Московские клубы просят пересмотреть ограничения пропускной способности стадионов

|
21 Июня 2021, 14:48,
|
|
Московские клубы, которые выступают в Премьер-лиге, выступили с обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и главе РФС Александру Дюкову. Клубы предлагают рассмотреть возможность допуска на стадионы вакцинированных фанатов и фанатов с высоким уровнем антител сверх квоты. Об этом сообщает ТАСС.
Владелец «Спартака» Леонид Федун в письме подчёркивает, что клубы РПЛ столкнулись с той же ситуацией, с которой в пандемию сталкивается большинство предприятий. Клубы продолжают терять убытки, пытаясь при этом сохранить уровень финансирования на прежнем уровне.
Чемпионат России сезона 2021/2022 стартует в пятницу, 23 июля.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Леонид Федун