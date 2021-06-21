Салихова - об Аленичеве: «Голова грязная, сальная. Говорила Федуну, что у него не получится»

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21 Июня 2021, 13:07,
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Зарема Салихова, гражданская жена Леонида Федуна, рассказала, что была против приглашения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера московского «Спартака».
«Я говорила: «Лёнечка, не бери его». Посмотри, у него глаза... Голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Говорила, что у него не получится! Должна быть харизма», - заявила Салихова в интервью Ксении Собчак на Youtube.
Напомним, что Аленичев занимал пост наставника московского коллектива с 2015 по 2016 год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дмитрий Аленичев, Леонид Федун, Зарема Салихова
Победитель лиги чемпионов ни черта не смыслит в футболе. Зато Зарема - эксперт! Наверное, по сальным волосам! Охренеть просто!!!
ай.. ха-ха-ха.. брависсимо! )))
А у Заремы волосы поперёк. Вот где харизма порыта!