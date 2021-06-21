Салихова - об Аленичеве: «Голова грязная, сальная. Говорила Федуну, что у него не получится»

Зарема Салихова, гражданская жена Леонида Федуна, рассказала, что была против приглашения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я говорила: «Лёнечка, не бери его». Посмотри, у него глаза... Голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Говорила, что у него не получится! Должна быть харизма», - заявила Салихова в интервью Ксении Собчак на Youtube.

Напомним, что Аленичев занимал пост наставника московского коллектива с 2015 по 2016 год.