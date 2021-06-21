Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Салихова - об Аленичеве: «Голова грязная, сальная. Говорила Федуну, что у него не получится»

21 Июня 2021, 13:07,

Зарема Салихова, гражданская жена Леонида Федуна, рассказала, что была против приглашения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я говорила: «Лёнечка, не бери его». Посмотри, у него глаза... Голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Говорила, что у него не получится! Должна быть харизма», - заявила Салихова в интервью Ксении Собчак на Youtube.

Напомним, что Аленичев занимал пост наставника московского коллектива с 2015 по 2016 год.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Аленичев, Леонид Федун, Зарема Салихова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Карыч Кар
21 Июня 2021, 13:15

Победитель лиги чемпионов ни черта не смыслит в футболе. Зато Зарема - эксперт! Наверное, по сальным волосам! Охренеть просто!!!

0
ингерман
21 Июня 2021, 13:11

ай.. ха-ха-ха.. брависсимо! )))

0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 13:11

А у Заремы волосы поперёк. Вот где харизма порыта!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро
Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро  
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020
Подвиги Ярмоленко, два незабитых пенальти и судья-рекордсмен: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020  
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции
Бэйл не забил пенальти, зато отдал две голевые передачи: Уэльс сильнее Турции  
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок
Победа над Финляндией - это признание Черчесовым ошибок  
Популярные материалы
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
Ход конем: Почему ЦСКА отказался от услуг Олича
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
​Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов капитализации из-за действия Роналду
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии
«Скрипучая» победа Черчесова: пять лучших игроков сборной России в матче против Финляндии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
20.06.2021 Швейцария – Турция. Гол Шердана Шакири. ЕВРО-2020
20.06.2021 Швейцария – Турция. Гол Шердана Шакири. ЕВРО-2020
1 0
20.06.2021 Италия – Уэльс. Гол Маттео Пессины. ЕВРО-2020
20.06.2021 Италия – Уэльс. Гол Маттео Пессины. ЕВРО-2020
1 0
19.06.2021 Испания – Польша. Гол Роберта Левандовского. ЕВРО-2020
19.06.2021 Испания – Польша. Гол Роберта Левандовского. ЕВРО-2020
1 1
19.06.2021 Португалия - Германия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
19.06.2021 Португалия - Германия. Гол Криштиану Роналду. ЕВРО-2020
1 1
19.06.2021 Венгрия - Франция. Аттила Фиола открывает счет. ЕВРО-2020
19.06.2021 Венгрия - Франция. Аттила Фиола открывает счет. ЕВРО-2020
1 1
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
18.06.2021 Англия - Шотландия. Джон Стоунз попадает в штангу
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей