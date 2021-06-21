Салихова: «Не согласна с Федуном, что Карпин - сбитый лётчик»

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не считает экс-наставника «красно-белых» Валерия Карпина сбитым летчиком.

«Федун назвал Карпина сбитым летчиком? Не согласна. Валерий брался за любой клуб и вырос как тренер. Он дает яркие комментарии, критикует работу судей. Карпин делает то, что нравится болельщикам», - рассказала Салихова на канале «Осторожно: Собчак» в Youtube.

Напомним, что Карпин занимал пост рулевого московского клуба с 2009 по май 2012 года, а также с ноября 2012 по март 2014 года. Под его руководством «красно-белые» дважды занимали второе место в Премьер-лиге.