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Салихова: «Не согласна с Федуном, что Карпин - сбитый лётчик»

21 Июня 2021, 12:55,

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не считает экс-наставника «красно-белых» Валерия Карпина сбитым летчиком.

«Федун назвал Карпина сбитым летчиком? Не согласна. Валерий брался за любой клуб и вырос как тренер. Он дает яркие комментарии, критикует работу судей. Карпин делает то, что нравится болельщикам», - рассказала Салихова на канале «Осторожно: Собчак» в Youtube.

Напомним, что Карпин занимал пост рулевого московского клуба с 2009 по май 2012 года, а также с ноября 2012 по март 2014 года. Под его руководством «красно-белые» дважды занимали второе место в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валерий Карпин, Леонид Федун, Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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0
ингерман
21 Июня 2021, 13:12

ай.. федяй берегись.. женщину не обманешь.. она сердцем видит.. )))

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